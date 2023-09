Schlein, "responsabilità nostra": Pd anti-italiano, follia sui migranti

17 settembre 2023 a

"Se vogliamo che l'Italia non sia lasciata sola, è a Bruxelles che il governo deve chiedere le cose giuste. Non l'ha mai fatto": Elly Schlein attacca l'esecutivo Meloni durante un intervento a Bari, a margine del confronto su Pnrr e autonomia differenziata a cura del Pd Puglia. Il riferimento è all'emergenza migranti degli ultimi giorni. Dunque, mentre la premier scende in campo e ci mette la faccia, presentandosi a Lampedusa insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la leader dem ripete a macchinetta che bisogna "superare Dublino, una equa condivisione delle responsabilità sull'accoglienza, l'apertura di vie legali e sicure per l'accesso a tutti i Paesi europei e una 'Mare nostrum europea', anziché fare la guerra alle Ong, che stanno sostenendo la guardia costiera italiana quando chiede loro supporto per i salvataggi".

L'attacco velenoso della piddina, poi, va avanti: "Il governo non sta chiedendo una missione europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Queste sono proposte che noi abbiamo portato avanti in questi anni, peccato che la destra non l'abbiamo mai vista sui tavoli dove queste decisioni si prendevano".

"Questo è il momento - ha continuato la segretaria del Pd - in cui si chiarisce che la destra ha fatto retorica, che ha intossicato il dibattito per anni su questo tema, senza essere in grado, una volta al governo, di fornire delle soluzioni, ma scaricando le proprie responsabilità sui Comuni". Peccato che, come affermato dalla stessa premier in un video qualche giorno fa, l'emergenza attuale sia figlia di una congiuntura internazionale complicatissima. "La responsabilità sulla prima accoglienza è del governo nazionale - ha chiosato la Schlein - sono loro a dover mettere le risorse, garantire le strutture adeguate per un'accoglienza dignitosa". La segretaria del Pd, insomma, dice che "la responsabilità sulla prima accoglienza è del governo nazionale" proprio nel giorno in cui Ursula von der Leyen, in visita a Lampedusa con Meloni, sostiene invece che "la migrazione è una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea".