Iolanda Apostolico, follia-sinistra contro Salvini: "Da dove arriva il video?"

Iolanda Apostolico e la sua partecipazione a una manifestazione di sinistra nel 2018 non rappresentano un problema per Nicola Fratoianni, leader di Si. Il vero problema, a detta sua, è rappresentato dal filmato condiviso da Matteo Salvini. Video che mostra la giudice in mezzo a una folla che urla slogan contro il leader leghista e contro le forze di polizia. "Vorremo sapere - dice adesso Fratoianni - da dove arriva questo video dopo 5 anni, vorremmo sapere come è arrivato nelle mani di un ministro e di un partito. Dicono che l’hanno preso in rete? Bene, ci diano le fonti e lo dimostrino, perchè a quanto pare quel video, data la prospettiva, è palesemente e ragionevolmente girato durante quella manifestazione al porto della città siciliana dalle forze dell’ordine".

Intervistato da Skytg24, il segretario nazionale di Sinistra Italiana ha poi annunciato un’interrogazione parlamentare al governo proprio su questo tema: "Noi crediamo che questo aspetto vada chiarito. Se quel video fosse arrivato nelle mani del ministro Salvini e della Lega da strutture ed apparati dello Stato sarebbe una cosa gravissima. Come è anche altrettanto grave utilizzare quel video, dove peraltro si vede che la giudice sta interloquendo con le forze dell’ordine, come un manganello contro gli avversari".

Della stessa opinione il dem Filippo Sensi: "Non entro nel dibattito sulla manifestazione, sulla condotta dei magistrati, sui loro diritti e doveri, sulla famosa opportunità. So che sul video esibito sulla gogna social da un ministro cinque anni dopo i fatti presenterò una interrogazione al Senato".