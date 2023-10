Iolanda Apostolico, Lega: "Per la sinistra il problema è chi ha fatto il video"

07 ottobre 2023 a

La Lega è furibonda per come la sinistra lo sta attaccando sul caso del giudice di Catania Iolanda Apostolico, che in un video risalente al 25 agosto 2018 postato dallo stesso Matteo Salvini, si vede mentre partecipa alla manifestazione contro l'allora ministro dell'Interno per aver bloccato lo sbarco della nave Diciotti. "Per qualcuno a sinistra il problema è chi ha girato il video, in pubblica piazza di un evento pubblico. Per la Lega e milioni di italiani il problema è cosa si vede in quel video, ovvero un giudice in mezzo a una manifestazione dove si insultano ('assassini... animali...') poliziotte e poliziotti, e si inneggia alla clandestinità. Cosa chiediamo? Scuse e dimissioni", si legge in una nota della Lega.

Dello stesso avviso anche la premier Giorgia Meloni che spiega che Salvini "non mi ha parlato del video" di Iolanda Apostolico, "ma mi pare francamente secondario. Il dossieraggio, di solito, è una attività occulta che si fa per tirare fuori delle cose che non si sanno. Se uno sta in una manifestazione col proprio volto, in prima fila, dietro uno striscione, che dossieraggio è? Stai lì, lo rivendichi", commenta la presidente del Consiglio da Granada. "Che poi uno possa dire e segnalare: può essere che poi nelle decisioni ci sia un pregiudizio? Mi pare perfettamente legittimo", aggiunge Giorgia Meloni.

Ma appunto la Lega non si ferma e chiede le "dimissioni immediate" di Iolanda Apostolico, visto "l’apprezzamento per gli insulti contro Matteo Salvini postati dal compagno - mai smentiti - e l’imbarazzante presenza a una manifestazione dell’estrema sinistra con la folla che insultava le forze dell’ordine". Lo stesso Salvini ieri 6 ottobre ha parlato di "grave imbarazzo per le istituzioni".