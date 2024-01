Open Arms, contro Salvini un processo assurdo: ecco quali sono i rischi

13 gennaio 2024 a

Open Arms? Un processo, quello contro Matteo Salvini, semplicemente assurdo. E di questo processo al leghista ne scrive su Libero Daniele Capezzone, il quale rimarca come in ballo non ci sia soltanto il futuro del vicepremier e leader del Carroccio. La vicenda è pericolosa, in primis, perché l'immigrazione viene trattata con ideologia: dai silenzi dei grillini fino al finto garantismo dei renziani, ovviamente senza mettere in secondo piano le accuse assurde della sinistra.

