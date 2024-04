Gli immigrati occupano la casa: marito e moglie costretti a vivere nel bar

25 aprile 2024 a

a

a

L'ennesimo caso di occupazione abusiva da parte di due immigrati irregolari. Loro sono Ilham e Iman e dall'ottobre 2023 un giudice ha stabilito che dovrebbero abbandonare l'appartamento che stanno abitando senza riconoscere l'affitto ai proprietari. Raggiunti dagli inviati di Fuori dal Coro, il talk show politico di Rete 4, condotto da Mario Giordano, i due occupanti non hanno aperto la porta di casa per confrontarsi sulla situazione. Anzi, hanno preso a male parole il giornalista e Massimiliano, il proprietario di casa: "Lei non ha il diritto di salire senza suonare" ha detto scocciata la donna.

Massimiliano e la moglie Deborah sono costretti a dormire nel bar di loro proprietà poiché rimasti senza appartamento. Come racconta il proprietario di casa infatti, con gli affittuari c'era un accordo: "Avevo affittato la casa e avevo detto che in 4 anni la rivolevo indietro. Ho fatto il contratto, mi avevano detto che mi lasciavano sta casa, mi hanno preso sempre in giro e non me l'hanno più lasciata".

La pensionata truffata dalla coppia di cinesi: che fine ha fatto il suo bar | Video

Anche raggiunta per telefono, l'immigrata che occupa l'appartamento non ne ha voluto sapere di avere un confronto. Ha negato addirittura che esistesse un'ordinanza di sfratto: "Io so tutto tramite tribunale, ha capito? Non sono qua abusiva".

Le baby gang nordafricane padrone di Reggio Emilia: immagini choc | Video