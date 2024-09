Fuori dal Coro, ira della signora Paola contro la sinistra: "Siamo esasperati, come hanno ridotto trento"

Roberto Tortora 26 settembre 2024 a

Caos immigrati, uno dei temi trattati a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano. Ogni mercoledì in prima serata su Rete4. Interviene sul pulpito una commerciante di Trento, la signora Paola, esasperata per l’ennesimo tentativo di furto subito: “Siamo esasperati, dall'isola felice qual era Trento alla città dubbiosa incerta e insicura che è diventata in pochi anni. Delinquenti in giro per la città, liberi e senza fissa dimora, senza nulla, però liberi di commettere numerosi furti, rapine a mano armata".

"Niente di tutto ciò punito, liberi - prosegue -. Io come cittadina italiana non voglio essere limitata nella mia libertà, come commerciante voglio lavorare tranquillamente e sono obbligata a tutelare sia dipendenti sia clienti che si affidano a me e come madre non voglio una città così insicura, così sottomessa per i miei figli. Basta, le regole vengono rispettate, vengono applicate e basta buonismo”.

Nella cittadina trentina particolarmente colpiti negozi e ristoranti, tra cui “Sapori Mediterranei” di proprietà di Felice Cerillo, che ha subito ben cinque furti in un mese nel suo locale. Ormai è diventata una prassi: l'allarme del locale che suona, i carabinieri e il ristoratore che raggiungono il posto e, quando possibile, il ladro che viene fermato, con il consequenziale sequestro della refurtiva, che poi viene restituita al legittimo proprietario. E anche questa volta è andata così. Fortunatamente tutto ciò che era stato rubato, dai soldi alla merce, è tornato nelle mani del ristoratore. Adesso resta solo da riparare i danni al locale, che ammontano circa a 1500 euro.

Il signor Cerillo, a Trento Today, ha commentato amaramente: “Trento ormai è invivibile, non solo per noi, ma anche per gli altri. Noi non riusciamo più a dormire la notte, anche perché il sistema di allarme del ristorante è collegato a casa nostra e questo ci toglie il sonno”.