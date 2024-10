Fuori dal coro, "le taglio la gola": estremismo islamico, l'orrore filmato dall'inviata da Rete 4

17 ottobre 2024 a

C'è una Italia nascosta, sotterranea, che però basta aprire gli occhi per vedere in tutta la sua drammaticità: è quella dell'Islam fondamentalista, che non ha alcuna intenzione di integrarsi con la cultura del Paese ospitante e che anzi punta a imporre con orgoglio la Sharia, la legge di Maometto.

A Fuori dal coro, su Rete 4, l'inviata di Mario Giordano guida i telespettatori in un viaggio angosciante nelle nostre città, tra macellerie islamiche e moschee. "Senta - domanda Chiara Giannini a un fedele -, lei mi ha detto che è possibile ripudiare una donna in Italia". "Non sono io, non sono io. Mai visto", risponde imbarazzato l'intervistato davanti alle telecamere.

"Quest'uomo è il rappresentante dell'imam della principale moschea di Firenze - sottolinea la giornalista di Fuori dal coro -, nega di averci incontrato e di aver parlato del ripudio delle donne". Invece la registrazione conferma: lo aveva detto davvero.

"Io posso ripudiare, nel senso di abbandonare il matrimonio. Basta che ripeta talaq talaq talaq", ed è divorzio, indipendentemente dalla volontà della donna.

Serena Pizzi, altra inviata di Giordano, realizza altre interviste a fedeli musulmani in giro per Roma. "La donna cammina un passo indietro all'uomo? Sì, perché non dovrebbe essere così?", risponde con tutta la calma del mondo un passante.

Da brividi un altro scambio di vedute: "Ma la moglie quando tu non ci sei ti aspetta a casa?", "Sì aspetta a casa", "Magari s'è fatta un altro marito", "Nooo, le taglio la gola".