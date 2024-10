Open Arms, "è caduto Salvini". Balli e canti sulla nave: questo video può ribaltare il processo

19 ottobre 2024 a

L'avvocato Giulia Bongiorno lo ha rivelato venerdì mattina nell'aula bunker del carcere Piagnerelli di Palermo, nel giorno dell'arringa difensiva a favore di Matteo Salvini nel processo Open Arms: c'è un video del 20 agosto 2019 che spiega come il vero intento della ong spagnola non fosse quello di far sbarcare i 147 migranti, ma di farli scendere solo e soltanto su terra italiana per poter far cadere l'allora ministro degli Interni del governo gialloverde. Cosa che effettivamente accadde da lì a pochi giorni, con la rottura della maggioranza e la nascita dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd.

Oggi quel video rispunta, condiviso sulla sua pagina Instagram proprio dal segretario della Lega che rischia 6 anni di carcere perché imputato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio: da capo del Viminale, nell'agosto di 5 anni fa, aveva impedito per 19 giorni ai migranti di sbarcare.

"Pm, sinistra e ong mi considerano un sequestratore e per questo mi vogliono in galera - riepiloga oggi il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture -. Eppure, in questo video, emerge la verità: Open Arms, dopo aver bighellonato in mare per settimane - come certificato da Malta - apprende la notizia del via libera allo sbarco in Italia. È l’agosto 2019 e Conte (Giuseppe Conte, l'allora premier, ndr) ha appena tradito gli elettori alleandosi con il Pd. Le persone a bordo della nave spagnola esultano. Secondo chi mi vuole in carcere, sarebbero tutti miei ostaggi: eppure, l’attivista Oscar Camps rivela che il motivo della felicità è un altro. Non festeggiano perché stanno per scendere, sono raggianti “perché è caduto il ministro Salvini”. "Cayò Salvini", urlano sulla Open Arms. "E per questo - conclude il leghista - avevano rifiutato tutte le precedenti opzioni di sbarco".