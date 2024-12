Padova, il 32enne con l'ascia è un irregolare e richiedente asilo con rigetto dell'istanza

16 dicembre 2024 a

Altra violenza ai danni delle forze dell'ordine. A Padova un nigeriano ha brandito un'ascia scagliandosi contro due poliziotti, intervenuti in piena notte per tentare di calmarlo. Il 32enne nigeriano è stato fermato da un ispettore delle volanti che si è visto costretto a sparare alle gambe dell'aggressore. Quest'ultimo è un cittadino nigeriano, irregolare, nonché richiedente asilo con rigetto dell’istanza e gravato da alcune denunce per resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale commessi nelle province di Padova e Venezia. Addirittura, il primo fotosegnalamento in Italia del 32enne è avvenuto in data 3 novembre 2016 mentre la richiesta di protezione internazionale è stata rigettata il 9 gennaio 2017. Motivi per i quali il 32enne è stato arrestato per duplice tentato omicidio e piantonato presso il locale Ospedale civile dove si trova ricoverato.

Tutto si è svolto nel corso della notte tra domenica e lunedì 15 dicembre, quando una segnalazione giunta alle 4 di mattina segnalava un uomo con una grossa ascia in mano in stato di agitazione e che si aggirava in via Trieste. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie delle volanti che per circa 50 minuti hanno tentato di calmarlo e di indurlo a lasciare l'arma.

Gli agenti hanno tentato prima l'utilizzo dello spray al peperoncino e successivamente, a più riprese, anche il taser, ma senza sortire alcun effetto. Anzi, verso le 5, l'uomo di scatto si è scagliato prima contro un poliziotto che si riparava dietro all'auto di servizio e poi contro l'ispettore che, dopo avergli intimato l'alt, lo ha ferito con un colpo di pistola. Portato in ospedale e sedato, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un coltellino svizzero.