Fuori dal coro, "sapete dove sono residenti i rom?": smascherata la truffa allo Stato

Costanza Castiglioni, inviata di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4, ha svelato una furbata di molti criminali rom, che risultano residenti in una strada fantasma e frodano, così, lo Stato.

La Castiglioni spiega nel servizio: “Cosi abbiamo scoperto che molti criminali risultano residenti in una via che non c'è, anche quando una casa loro ce l'hanno già, come dimostrano i molti video che postano sui social. In via Modesta Valenti risultano residenti alcuni esponenti di famiglie sinti Ahmetovic, Halilovic, Seferovic, finiti sotto inchiesta per furti e rapine. È quindi questo un modo per sfuggire alla giustizia?”

Quando la giornalista si reca a Guidonia, in provincia di Roma, e va nelle vere abitazioni di questi soggetti, viene rispedita al mittente: “Voi avete la residenza in via Modesta Valenti?”. La risposta è un laconico: “Grazie e arrivederci, chiudi e mandali via”. Così dice per telefono un uomo alla donna che chiude prontamente il cancello alla Castiglioni.

Del resto, l’iter per richiedere una residenza fittizia a Roma è stato semplificato l’anno scorso, con una delibera che la giunta di Gualtieri ha approvato e che stabilisce nuove modalità di presentazione dell'istanza, revocando l'atto di marzo 2017 voluto, invece, dalla giunta di Virginia Raggi. Generalmente, la residenza fittizia viene assegnata ai senza dimora o a chi si trova a vivere in occupazioni irregolari, ma anche a persone vittime di violenza e immigrati richiedenti asilo. Oggi i richiedenti non dovranno più passare prima per un'istruttoria dei servizi sociali e la loro istanza non può essere rifiutata con l’obbligo di cancellare prima la residenza precedente. A tutti gli effetti diventa un semplice cambio di residenza vero e proprio. E favorisce la malafede dei criminali.