Fuori dal Coro, "Torino non sembra Italia", il servizio-choc

#Torino sempre più islamizzata. Nel quartiere Aurora gli immigrati di religione musulmana hanno praticamente occupato l'intera zona e camminando per le strade non sembra neanche più di essere in Italia, tra moschee abusive, negozi musulmani e donne col velo. #Fuoridalcoro

La giornalista va nel quartiere Aurora , dove gli immigrati di religione musulmana hanno praticamente occupato l'intera zona. Lì, camminando per le strade del quartiere, praticamente non sembra di essere più nemmeno in Italia. Negozi musulmani che vendono carne halal , donne che escono e portano il velo e poi ovviamente moschee , tantissime moschee, come dice un esercente di un negozio: “Qui moschea marocchina, moschea del Senegal, moschea bengalese, a Torino ci sono quasi 30 moschee". E infatti la Tosi valuta che, solo nel quartiere Aurora ce ne sono 9, una ad ogni strada. Secondo il Touring Islamic Economic Forum ci vivono circa 50mila fedeli ”.

E poi c’è lui, Brahim Baya , portavoce dell'associazione islamica italiana, che un giorno si è presentato di fronte ad un gruppo di studenti universitari e da un'aula dell'ateneo ha inneggiato alla jihad, parlando di guerra santa come di un bene ordinato dall'islam”. La giornalista, poi, si reca alla Moschea Taiba, quella che per anni Baya ha presieduto e dove i fedeli sono ben indottrinati. Quando, infatti, la Tosi chiede: “Se tua figlia vuole avere un fidanzato prima del matrimonio e andarci a letto può?”. La risposta è secca: “No!”.

La giornalista, giustamente, obietta: “Però lei è nata in Italia, se lo fa è una scelta sua”. L’uomo, però, non arretra: “Se lo fa niente… lei sapeva che quella strada non è la nostra, l'ho fatta crescere in altro modo, non è sua, non è niente”. A domande simili, infine, arrivano identiche risposte: “Tua moglie può uscire senza velo?” – “No!” – “Può uscire di casa?” – “Sola no!”. Così si vive nell’Islam italiano.