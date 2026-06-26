Torino, stuprata da 2 marocchini nel parco della stazione

Due uomini di origine marocchina, senzatetto di 34 e 40 anni, sono finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo per aver stuprato una donna di 52 anni originaria della provincia di Cuneo. I fatti risalgono al 20 aprile scorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero avvicinato la vittima nella stazione di Porta Susa, l'avrebbero condotta in un parco vicino allo scalo ferroviario e lì avrebbero abusato di lei. I presunti aggressori sono stati individuati in tempi brevi dalle forze dell'ordine: il 34enne è stato fermato alcune notti fa a Bardonecchia, in Valsusa; mentre il 40enne è stato rintracciato e arrestato dagli investigatori a fine maggio, a Chivasso, nel torinese. Al momento sono entrambi in carcere, a Torino e Ivrea.

Pare che la vittima fosse in stato di ebbrezza all'interno della stazione ferroviaria di Torino Porta Susa, quando è stata avvicinata dai due. Successivamente sarebbe stata portata in un parco non lontano. E lì - questa l'ipotesi dell'accusa - sarebbe stata violentata dai due uomini. La donna, poi, è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi. Dopodiché ha presentato una denuncia-querela nei confronti dei due, facendo partire le indagini congiunte della Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia Torino San Carlo e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato della Procura di Torino. Una volta partita l'attività investigativa, i due indiziati sono stati identificati e rintracciati in tempi brevi.