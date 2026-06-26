Torino, stuprata da 2 marocchini nel parco della stazione

Due uomini di origine marocchina, senzatetto di 34 e 40 anni, sono finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo per aver stuprato una donna di 52 anni originaria della provincia di Cuneo. I fatti risalgono al 20 aprile scorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero avvicinato la vittima nella stazione di Porta Susa, l'avrebbero condotta in un parco vicino allo scalo ferroviario e lì avrebbero abusato di lei. I presunti aggressori sono stati individuati in tempi brevi dalle forze dell'ordine: il 34enne è stato fermato alcune notti fa a Bardonecchia, in Valsusa; mentre il 40enne è stato rintracciato e arrestato dagli investigatori a fine maggio, a Chivasso, nel torinese. Al momento sono entrambi in carcere, a Torino e Ivrea.
Pare che la vittima fosse in stato di ebbrezza all'interno della stazione ferroviaria di Torino Porta Susa, quando è stata avvicinata dai due. Successivamente sarebbe stata portata in un parco non lontano. E lì - questa l'ipotesi dell'accusa - sarebbe stata violentata dai due uomini. La donna, poi, è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi. Dopodiché ha presentato una denuncia-querela nei confronti dei due, facendo partire le indagini congiunte della Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia Torino San Carlo e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato della Procura di Torino. Una volta partita l'attività investigativa, i due indiziati sono stati identificati e rintracciati in tempi brevi.
Camaiore, uccide a fucilate moglie e figlio gay? Per Ilaria Salis è colpa dei governi fascistiMirko Moriconi e Kety Andreoni sono morti. A ucciderli è stato il padre di lui, nonché marito di lei. Un g...
Le misure cautelari sono state possibili, secondo quanto riferito dagli investigatori, non solo per la tempestiva denuncia della vittima, ma anche per i tempestivi accertamenti tecnici e testimoniali e la collaborazione tra Carabinieri e Polizia.