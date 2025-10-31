Libero logo
Roma, sassate contro i passanti: fermato un nigeriano con decreto di espulsione

venerdì 31 ottobre 2025
1' di lettura

Altra scena di ordinaria follia: un 43enne nigeriano è stato fermato dalla polizia locale per aver lanciato sassi contro i passanti, ferendone uno alla tempia. I vigili intervenuti erano in servizio di pattugliamento, nei pressi di via Tripolitania, a Roma. Gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale sono corsi in soccorso di alcuni cittadini vittime dell'aggressione dell'uomo.

Una volta intercettato, il 43enne è stato bloccato. La scoperta? Trovato privo di documenti, il responsabile dell'aggressione è stato condotto presso gli uffici per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito, dai quali sono emersi a suo carico diversi precedenti penali, oltre a un decreto di espulsione, motivo per cui l'uomo, 43 anni di nazionalità nigeriana, è stato accompagnato preso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria per l'immediata espulsione dal territorio nazionale. Raccolta la denuncia della vittima per l'aggressione subita, nei confronti del 43enne si è proceduto per lesioni personali. L'aggredito è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. 

Nelle stesse ore un viaggiatore proveniente dal Brasile è stato condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. L'uomo nascondeva all'interno del corpo numerosi ovuli termosaldati contenenti cocaina purissima. Dopo la prima evacuazione di parte degli involucri, il corriere è stato tratto in arresto. Nei giorni successivi, ha espulso complessivamente 48 ovuli, per un peso totale di oltre mezzo chilo di cocaina.

