Ong, la sparata di Giorgia Linardi contro il governo: "Stato tecnocratico di polizia"

E se Matteo Piantedosi esulta definendolo "un nuovo approccio verso le Ong", queste ultime si indignano. Nel mirino la Germania, con cui - ha detto il titolare del Viminale - "abbiamo condiviso un nuovo approccio verso le Ong che abbiamo convenuto costituire spesso un fattore di pull factor per i flussi migratori irregolari. Si tratta di una visione non certo favorevole. Anche su questo l'Italia porta anche gli altri Paesi sulle proprie posizioni".

Apriti cielo. Per Giorgia Linardi "il rilancio del ''pull factor' da parte di Piantedosi, spalleggiato dalla Germania, è l’anticipo di una nuova stagione di ostilità contro le Ong, bersaglio politico funzionale a una transizione verso uno stato tecnocratico di polizia. Accusare chi salva vite permette di normalizzare controlli più invasivi, tecnologie di sorveglianza e misure restrittive pensate per 'disciplinare' – leggasi 'ostacolare' - il soccorso civile. Il mito del pull factor serve a legittimare un sistema che privilegia deterrenza e repressione sui diritti, normalizzando la criminalizzazione della solidarietà". A fare eco alla portavoce di Sea Watch anche Mélissa Camara, eurodeputata del gruppo Verdi/ALE: "Questo accordo in seno al Consiglio dell'UE riflette purtroppo la direzione intrapresa dalle istituzioni e dagli Stati membri dell'UE negli ultimi mesi in materia di migrazione: una rinuncia ai nostri valori fondamentali e ai diritti umani, mentre prevalgono narrazioni populiste e razziste di destra e di estrema destra. I ministri hanno completamente ignorato gli avvertimenti e le preoccupazioni sollevati dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e dalle ONG attive sul campo. Ci opponiamo all'esternalizzazione sconsiderata e miope delle responsabilità degli Stati membri a paesi terzi, dove il rispetto dei diritti umani non può essere garantito, e che renderà l'UE sempre più vulnerabile alla strumentalizzazione della migrazione da parte di tali paesi".