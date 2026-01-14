Libero logo
Ong Mediterranea, "distruggere le intercettazioni": un assist a Casarini?

mercoledì 14 gennaio 2026
Ong Mediterranea, "distruggere le intercettazioni": un assist a Casarini?

1' di lettura

Dovranno essere distrutte alcune intercettazioni dei sei attivisti della ong Mediterranea di Luca Casarini, accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina per i fatti del 2020.

Martedì il Tribunale di Ragusa, decidendo sulle eccezioni preliminari presentate dalla difesa, ha disposto la «distruzione di tutte le intercettazioni e le chat non pertinenti con l’imputazione o espressamente vietate dalla legge».

Mediterranea, 60 giorni di detenzione e maxi multa: scontro col governo

Altro giro, altra lagna. "Mediterranea Saving Humans denuncia un nuovo, pesante attacco del Governo nei confronti d...

Lo comunica la stessa ong, che aggiunge: «La Corte ha chiesto al pubblico ministero di indicare esattamente quali singole telefonate intenda utilizzare come prove d’accusa. E ai nostri avvocati quali intercettazioni e chat contengano conversazioni con parlamentari della Repubblica, ministri di culto, giornalisti e gli stessi legali, esplicitamente vietate dalla legge».

Ong, assalto finale al governo: "Sfonderemo i muri", dove sbarcano

La Ong Sea Watch annuncia che, dopo quattro giorni di navigazione, i minori e le loro famiglie soccorsi dalla nave &ldqu...
