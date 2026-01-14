Ong Mediterranea, "distruggere le intercettazioni": un assist a Casarini?

Martedì il Tribunale di Ragusa, decidendo sulle eccezioni preliminari presentate dalla difesa, ha disposto la «distruzione di tutte le intercettazioni e le chat non pertinenti con l’imputazione o espressamente vietate dalla legge».

Lo comunica la stessa ong, che aggiunge: «La Corte ha chiesto al pubblico ministero di indicare esattamente quali singole telefonate intenda utilizzare come prove d’accusa. E ai nostri avvocati quali intercettazioni e chat contengano conversazioni con parlamentari della Repubblica, ministri di culto, giornalisti e gli stessi legali, esplicitamente vietate dalla legge».