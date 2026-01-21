Baya, il predicatore islamico insulta Meloni: "Se alzi la testa, paghi"

A prendere la parola, tra gli altri, Brahim Baya , storico collaboratore di quel Hannoun capofila della galassia dei pro-Gaza italiani finito in arresto a fine 2025 con l'accusa, gravissima, di essere di fatto il referente di Hamas in Italia e girare i proventi delle sue associazioni "benefiche" e "solidali" direttamente nelle tasche dell'organizzazione terroristica palestinese.

La chiamata alle armi contro Giorgia Meloni e il governo passa, ancora una volta, da Torino . Per la precisione da un'aula dell'Università gentilmente "prestata" ai giovani del centro sociale cittadino Askatasuna , sgomberato a dicembre, e agli attivisti pro-Pal .

Lo slogan è "riprendersi Torino", già di per sé minaccioso. La saldatura politica con Askatasuna è totale: lo sgombero del centro occupato in corso Regina Margherita "è un messaggio a tutte noi e a tutti noi. A chi sciopera, a chi costruisce solidarietà con gli oppressi dall’Occidente e con gli alleati in Palestina e ovunque nel mondo - arringa i presenti Baya -. A chi prova a organizzare la resistenza qui, nel cuore dell’Occidente".

Si sprecano le frasi ad effetto: "Se alzi la testa paghi. Io lo so bene perché da mesi io e la mia comunità islamica italiana siamo sotto attacco mediatico e politico continuo. Indicati come nemico interno, minacciati di deportazione, di ghettizzazione, di apartheid". Nessun riferimento però alle violenze di piazza scatenate da Aska e dai pro-Pal negli ultimi mesi e non solo a Torino.