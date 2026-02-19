Libero logo
giovedì 19 febbraio 2026
L'aria che tira, Laura Boldrini e l'imbarazzante difesa di Carola Rackete: "Lei, con i soldi..."

La sentenza del Tribunale di Palermo sul caso della Sea Watch e del suo capitano Carola Rackete ha fatto molto discutere. Tanto da spingere il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire in prima persona con un video postato sui social. Secondo la leader di FdI la magistratura starebbe remando contro l'azione del governo, che tenta in tutti i modi di contrastare l'immigrazione illegale di massa.

"Carola Rackete non prende quei soldi - ha dichiarato Laura Boldrini, ospite a L'aria che tira -. Quei soldi andranno alla Sea Watch. Bisogna essere precisi. Rackete non è stata assolta. Il caso è stato archiviato. Se sei il presidente del Consiglio bisogna usare la terminologia appropriata. Perché è stato archiviato? Perché è un dovere effettuare il salvataggio e mettere in sicurezza i naufraghi. Lo dice la legge italiana che recepisce le convenzioni internazionali. E dunque se noi vogliamo stare nel congresso degli Stati di diritto noi dobbiamo attenerci a queste regole. Non si può applaudire la magistratura quando Salvini viene assolto e poi delegittimarla perché non piace quella sentenza. Non funziona così. Ma che dopo 4 ore Meloni risponda all'esortazione del capo dello Stato in questo modo è scandaloso perché vuol dire che lei non ha minimamente recepito quel messaggio: è uno schiaffo al presidente della Repubblica". 

L'aria che tira: l'intervento di Laura Boldrini

