Migrante ospite del Cas ma ha un lavoro: il Viminale gli chiede il rimborso di 20mila euro? L'ultimo smacco dei giudici

Accolto per due anni in un "Cas" ma aveva un lavoro. È la storia di un immigrato ospite di un Centro di Accoglienza Straordinaria di Scandicci. L'uomo però aveva un lavoro che gli aveva fatto percepire 13mila euro nel 2020 e oltre 23mila euro nel 2021. La prefettura di Firenze gli ha quindi sospeso l’erogazione dell’assegno sociale e revocato la misura dell’accoglienza, visto che nel frattempo il migrante, nato in Nigeria, aveva acquisito il diritto alla protezione umanitaria.

A quel punto si è mosso anche il Viminale che gli ha presentato il conto. Ossia, la restituzione di 20mila euro, un rimborso - riporta La Nazione - calcolato applicando il costo lordo pro-capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e la Prefettura, pari a 28,60 euro al giorno, a partire dal mese successivo a quello del superamento della soglia dell’assegno sociale cioè dal 1° gennaio 2021 fino al 5 dicembre 2022. Risultato?