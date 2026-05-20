Immigrazione, i veri numeri sugli sbarchi: -46 per cento

Sul contrasto all’immigrazione irregolare l’Unione europea va a due velocità: c’è un fronte che funziona, ed è quello italiano, a guardia del Mediterraneo centrale, e c’è il ventre molle, quello della penisola iberica del socialista spagnolo Pedro Sánchez. A testimoniarlo, dopo i primi quattro mesi del 2026, sono i numeri diffusi da Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Complessivamente, nella prima parte dell’anno sono stati registrati da Frontex circa 28.500 attraversamenti irregolari del confine dell’Ue. Rispetto ai primi mesi del 2026, si è verificato un calo del 40%. La diminuzione, osserva l’Agenzia, è dovuta a un insieme di fattori, che vanno da una maggiore cooperazione tra gli Stati alle cattive condizioni del tempo nei primi mesi del 2026, passando per l’adozione di misure più incisive da parte dei Paesi di partenza dei barconi carichi di clandestini. Ma non tutte le frontiere dell’Unione possono vantare numeri positivi.

Ad esempio: lungo la rotta del Mediterraneo centrale, quella che riguarda l’Italia, gli 8.489 arrivi irregolari valgono un calo del 46% rispetto allo scorso anno. Buone notizie anche dal fronte orientale, quello ellenico, dove la riduzione degli ingressi irregolari è stata del 32% (8.427 arrivi), e da quello africano occidentale, dove Frontex ha censito 2.331 attraversamenti illegali, vale a dire il 78% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il saldo è negativo - quindi positivo sicurezza e politiche anti-immigrazione anche nell’area dei Balcani (2.829 ingressi, il 19% in meno) e in quella nord -orientale, dalla Bielorussia (1.122, -49% sullo scorso anno). Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ieri ha fornito i numeri dei risultati raggiunti grazie al ripristino dei controlli al confine italo-sloveno. Gli arrestati sono stati 648, quasi un milione e mezzo, invece, gli identificati, con 11mila stranieri irregolari rintracciati. «Intendiamo proseguire lungo questa strada, prorogando i controlli», ha annunciato il titolare del Viminale. Ed eccoci alla “pecora nera” della lotta all’immigrazione clandestina: la Spagna. Lungo la rotta del Mediterraneo occidentale, infatti, Frontex ha contabilizzato 5.184 ingressi illegali: il 50% in più rispetto allo stesso arco di tempo dello scorso anno.