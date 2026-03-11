Torino, capogruppo FdI aggredita da un rom e lasciata a terra senza sensi: il video-choc

Capogruppo di Fratelli d'Italia picchiata e lasciata a terra senza sensi. È accaduto intorno alle 21 di lunedì 9 marzo nel quartiere di Regio Parco, Torino, dove Verangela Marino è stata aggredita da un occupante irregolare delle case popolari della zona. Stando a TorinoToday si tratterebbe di un uomo di etnia rom. Marino - molto attiva nel quartiere - proprio quella sera era stata chiamata al telefono da un cittadino che segnalava la presenza di un uomo che stava svuotando i cassonetti della strada.

Capogruppo FdI aggredita da un rom: ecco il video di Torino Today

E infatti in via Ghedini i rifiuti erano disseminati ovunque. La donna però non fa nemmeno in tempo a scendere dal mezzo che l’uomo le si scaglia contro. La afferra e la spinge contro la fiancata dell’auto. Lei prova a reagire ma un pugno la raggiunge al petto. La consigliera cade a terra perdendo conoscenza. Andata all'ospedale San Giovanni Bosco, Marino è stata medicata e dimessa con una prognosi di quattro giorni. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11, si recherà al commissariato di polizia di Stato Barriera Milano di via Botticelli per sporgere formale denuncia.