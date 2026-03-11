Torino, capogruppo FdI aggredita da un rom e lasciata a terra senza sensi: il video-choc

Capogruppo di Fratelli d'Italia picchiata e lasciata a terra senza sensi. È accaduto intorno alle 21 di lunedì 9 marzo nel quartiere di Regio Parco, Torino, dove Verangela Marino è stata aggredita da un occupante irregolare delle case popolari della zona. Stando a TorinoToday si tratterebbe di un uomo di etnia rom. Marino - molto attiva nel quartiere - proprio quella sera era stata chiamata al telefono da un cittadino che segnalava la presenza di un uomo che stava svuotando i cassonetti della strada.
Capogruppo FdI aggredita da un rom: ecco il video di Torino Today
E infatti in via Ghedini i rifiuti erano disseminati ovunque. La donna però non fa nemmeno in tempo a scendere dal mezzo che l’uomo le si scaglia contro. La afferra e la spinge contro la fiancata dell’auto. Lei prova a reagire ma un pugno la raggiunge al petto. La consigliera cade a terra perdendo conoscenza. Andata all'ospedale San Giovanni Bosco, Marino è stata medicata e dimessa con una prognosi di quattro giorni. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11, si recherà al commissariato di polizia di Stato Barriera Milano di via Botticelli per sporgere formale denuncia.
Immediata la solidarietà di FdI. Roberto Ravello, vicecapogruppo in Regione in una nota condanna con fermezza "la vile aggressione subita dalla capogruppo di Fratelli d'Italia». «A lei – dice – va la nostra piena solidarietà e vicinanza, sicuri che riprenderà quanto prima la sua battaglia per la legalità". Revello parla di "episodio gravissimo, che dimostra il clima intollerabile che si respira in alcune zone della città". E aggiunge: "Se qualcuno pensa che a Torino le occupazioni abusive siano un diritto acquisito o un'opportunità impunita, magari con il tacito nulla osta della sinistra, si sbaglia di grosso. Noi, con tutti i nostri rappresentanti, simpatizzanti, militanti, eletti, continueremo a stare dalla parte della legalità, dei cittadini onesti che chiedono regole, decoro e sicurezza".