Torino, 21enne marocchino semina il panico e accoltella una donna

venerdì 6 marzo 2026
Scene di ordinaria follia a Torino, dove un giovane ha minacciato i passanti con un coltello e poi si è scagliato contro una donna ferendola al collo. L'aggressore - un 21enne originario del Marocco - è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato omicidio. La violenza è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada prima di colpire una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva. A bloccarlo sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri. La vittima ha riportato una profonda ferita al collo ed è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. Non è per fortuna in pericolo di vita.

Una notizia che arriva a poche ore di distanza da un'altra aggressione. Anche questa senza motivo. A Napoli, un 39enne a bordo di un autobus di linea ha ferito con un coltello una donna di 32 anni e l'ha tenuta sotto scacco per circa 15 minuti. L'uomo si trova adesso detenuto nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida del fermo. La donna, avvocato penalista, è stata invece medicata all'ospedale Cardarelli. L'uomo, secondo quanto emerso, era già in cura per problemi psichiatrici. Ieri sera, mentre il bus percorreva via Simone Martini al Vomero, il 39enne ha estratto un coltello e ha ferito la donna, bloccandola in terra e impedendola di muoversi. 

