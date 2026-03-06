Torino, 21enne marocchino semina il panico e accoltella una donna

Scene di ordinaria follia a Torino, dove un giovane ha minacciato i passanti con un coltello e poi si è scagliato contro una donna ferendola al collo. L'aggressore - un 21enne originario del Marocco - è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di tentato omicidio. La violenza è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada prima di colpire una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva. A bloccarlo sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri. La vittima ha riportato una profonda ferita al collo ed è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. Non è per fortuna in pericolo di vita.