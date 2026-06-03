Jesolo, maxi-rissa tra maranza: paura per turisti e passanti, il video

È ancora rissa tra maranza. Questa volta accade a Jesolo, in un litorale pieno di turisti. Qui martedì pomeriggio venti giovani si sono ritrovati, non si sa se casualmente o perché si fossero dati appuntamento, dato presto il via a una vera e propria guerriglia. Intorno alle 17, lungo via Helenio Herrera, tra il piazzale dello stadio "Picchi" e l'autostazione, infatti, alcuni italiani di seconda generazione, residenti nelle province limitrofe, se le sono date di santa regione seminando il panico tra i presenti.

Troppi coltelli tra i giovani: è la cultura degli immigrati C’è una costante negli episodi di violenza che hanno protagonisti i maranza: il coltello. Sempre a portata ...

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe partito con le classiche offese e minacce, fino a quando i due gruppi hanno iniziato ad alzare le mani tra schiaffi, spintoni e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e in loro supporto anche gli agenti della polizia locale. Immediatamente sono iniziate le procedure di identificazione delle persone coinvolte e le indagini per ricostruire le varie responsabilità. Tra coloro che sono stati identificati, anche alcuni minorenni.

I prof picchiati a Parma? Clamoroso: "C'è un altro video, cosa è successo prima" Tre ragazzi di 17, 16 e 15 anni sono indagati a vario titolo per "violenza o minacce aggravate" nei confronti ...