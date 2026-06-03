Jesolo, maxi-rissa tra maranza: paura per turisti e passanti, il video

È ancora rissa tra maranza. Questa volta accade a Jesolo, in un litorale pieno di turisti. Qui martedì pomeriggio venti giovani si sono ritrovati, non si sa se casualmente o perché si fossero dati appuntamento, dato presto il via a una vera e propria guerriglia. Intorno alle 17, lungo via Helenio Herrera, tra il piazzale dello stadio "Picchi" e l'autostazione, infatti, alcuni italiani di seconda generazione, residenti nelle province limitrofe, se le sono date di santa regione seminando il panico tra i presenti.
Troppi coltelli tra i giovani: è la cultura degli immigratiC’è una costante negli episodi di violenza che hanno protagonisti i maranza: il coltello. Sempre a portata ...
Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe partito con le classiche offese e minacce, fino a quando i due gruppi hanno iniziato ad alzare le mani tra schiaffi, spintoni e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e in loro supporto anche gli agenti della polizia locale. Immediatamente sono iniziate le procedure di identificazione delle persone coinvolte e le indagini per ricostruire le varie responsabilità. Tra coloro che sono stati identificati, anche alcuni minorenni.
I prof picchiati a Parma? Clamoroso: "C'è un altro video, cosa è successo prima"Tre ragazzi di 17, 16 e 15 anni sono indagati a vario titolo per "violenza o minacce aggravate" nei confronti ...
"Chi è rimasto coinvolto in questi episodi non dovrà più mettere piede a Jesolo - tuona il sindaco Christofer De Zotti -. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato per giovedì sarà interamente dedicato alla nostra città, perché vogliamo stroncare sul nascere fenomeni di questo tipo. Sul tavolo ci saranno il rafforzamento dei servizi di ordine pubblico, in particolare nelle aree più frequentate come piazza Mazzini, l'arrivo dei rinforzi estivi e l'eventuale ulteriore attivazione delle Zone rosse. In questi giorni Jesolo ha registrato il tutto esaurito, con punte superiori alle 200 mila presenze giornaliere, e il sistema della sicurezza ha sostanzialmente funzionato. Questo, però, non significa che possiamo tollerare simili fenomeni. Chi si rende protagonista di questi episodi non è il benvenuto in città: chiediamo che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per allontanare immediatamente i responsabili".
Jesolo, ennesima rissa tra “maranza” pic.twitter.com/jTnEj5VTxE— Francesca Totolo (@fratotolo2) June 2, 2026