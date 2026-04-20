Albania, il blitz di FdI al Cpr? Avs perde la testa: "Delegazione di regime"

Oggi, lunedì 20 aprile, una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader. “Sarà effettuata una verifica sul funzionamento dei centri", spiega la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione, "vogliamo, con i fatti, smentire quella narrazione distorta e strumentale per cui queste strutture non funzionano o peggio sono un inutile spreco. Un progetto che funziona e che anzi rappresenta un modello per l’intera Europa”. La delegazione è composta dai capigruppo di Camera e di Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan, dai vicepresidenti dei rispettivi gruppi parlamentari Augusta Montaruli, Raffaele Speranzon e Salvatore Sallemi, dal responsabile dell’Organizzazione, Giovanni Donzelli, dai deputati Sara Kelany, responsabile immigrazione e Francesco Filini, responsabile del programma e dal senatore Marco Lisei, capogruppo nella Commissione Affari costituzionali. Lo rende noto l'ufficio stampa dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia

"Oggi una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader: dicono che vogliono smentire una narrazione distorta - il commento al veleno Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra -. Ebbene, a noi sembra che si tratti di una 'delegazione di regime': così è troppo comodo, vadano a sorpresa a Caltanissetta, a Palazzo San Gervasio, a Macomer, a Brindisi o a Ponte Galeria, solo per indicare alcuni dei lager che hanno creato nel nostro Paese. E poi provino a smontare la narrazione, se ci riescono...".