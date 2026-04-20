FdI al centro in Albania: "Funziona tutto, transitati 536 profili pericolosi"

I centri in Albania funzionano, come certificato da una delegazione di Fratelli d'Italia che oggi, lunedì 20 aprile, si è recata sul posto per supervisionare il centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjader. Centro che non solo è operativo, ma è pieno e perfettamente funzionante. Proprio come aveva garantito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Stando alla relazione di FdI, dal centro sono transitate 536 persone con profili di altissima pericolosità sociale, molti dei quali sono stati rimpatriati. Per molti di questi la procedura si è già conclusa con il rimpatrio forzato, permettendo così ai nostri cittadini di girare sicuri per le strade italiane.
"Una delegazione di Fratelli d'Italia oggi al Cpr di Gjader, per testimoniare che i centri funzionano, così come aveva promesso Giorgia Meloni - ha spiegato Sara Kelany di FdI -. Ormai sono mesi che all'interno di questi centri sono trattenuti dei migranti ad altissima pericolosità sociale. La capienza è circa di 96 posti ed è a pieno regime perché ci sono a oggi 82 trattenuti. Sono transitati centinaia di migranti, e una parte sono stati rimessi a piede libero solo e unicamente perché hanno reiterato una domanda di asilo. E pertanto, per una parte della magistratura italiana questo ha costituito un motivo per non convalidare il trattenimento. Ripeto, sono migranti con dei profili di altissima pericolosità sociale, con dei curricula criminali di tutto rispetto, con dei reati che vanno dallo stupro, al furto, alla rapina, alla pedopornografia. Insomma - ha concluso Kelany -, soggetti che dovrebbero essere trattenuti e rimpatriati. Oltre a essere transitati da questi centri soggetti che sono stati poi liberati, una parte è stata anche rimpatriata nei paesi di provenienza". Dello stesso avviso anche Augusta Montaruli: "Mentre la sinistra vuole smantellare il modello Albania del governo Meloni, Fratelli d'Italia e qui per difenderlo e per continuare quella lotta all'immigrazione clandestina che ha già portato a una riduzione di oltre il 70% degli sbarchi".
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Eppure a sinistra c'è chi ancora attacca Giorgia Meloni per le sue politiche migratorie. Alleanza Verdi e Sinistra ha parlato addirittura di "delegazione di regime". "Oggi una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader: dicono che vogliono smentire una narrazione distorta - ha detto il deputato Franco Mari -. Ebbene, a noi sembra che si tratti di una 'delegazione di regime': così è troppo comodo, vadano a sorpresa a Caltanissetta, a Palazzo San Gervasio, a Macomer, a Brindisi o a Ponte Galeria, solo per indicare alcuni dei lager che hanno creato nel nostro Paese. E poi provino a smontare la narrazione, se ci riescono…".
Stesso discorso per Matteo Orfini del Pd: "La gita fuori porta di Fratelli d'Italia in Albania è una pagliacciata che si somma agli sprechi enormi di questo progetto fallimentare. Meloni aveva promesso 36mila migranti all'anno, oggi FdI ci spiega trionfalmente che 536 persone sono un successo. I conti sono presto fatti: ogni migrante transitato da quei centri è costato alle casse dello Stato oltre 300mila euro. Questo è il 'modello europeo' di cui vanno fieri - ha attaccato il deputato dem -. In Albania la propaganda del governo si scontra con la realtà: i centri sono la fotografia del fallimento del governo Meloni. Non funzionano e rappresentano uno spreco enorme di risorse pubbliche, il tutto in violazione del diritto internazionale", prosegue il deputato democratico. "La scampagnata di oggi è un tentativo ridicolo e patetico di nascondere questo disastro. Quando saremo al governo chiuderemo immediatamente quei centri e denunceremo pubblicamente ogni singolo euro sprecato. Fratelli d'Italia inizi da oggi a chiedere scusa al Paese".