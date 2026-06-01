Benevento, fondi per migranti usati per viaggi e borse di lusso: lo scandalo

I fondi destinati all’accoglienza dei migranti sarebbero stati dirottati verso viaggi, soggiorni e costosissimi acquisti di alta moda, mentre nei centri gestiti dal consorzio finito sotto indagine gli ospiti vivevano in condizioni fatiscenti e senza servizi essenziali. È il quadro tracciato dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania e dalla Guardia di Finanza di Benevento, che hanno contestato un danno erariale complessivo di 1,3 milioni riferito alla gestione dei centri per richiedenti asilo del consorzio “Maleventum" nel periodo 2014-2018. Secondo gli accertamenti dei finanzieri, alle casse del consorzio sarebbero confluiti oltre 20 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno per l’assistenza ai richiedenti protezione internazionale. Parte di queste risorse, invece di finanziare mensa, assistenza sanitaria, servizi igienico-sanitari e alloggi decorosi, sarebbero state impiegate per viaggi e soggiorni e per acquisti in boutique di lusso: borse, accessori e capi firmati Hermès, Chanel, Prada.

I controlli eseguiti dai finanzieri all’interno dei centri hanno documentato sovraffollamento, gravi carenze igienico-sanitarie, insufficienza di beni e servizi essenziali e l’assenza degli standard di sicurezza previsti dai capitolati d’appalto. Le immagini e i rapporti descrivono luoghi che nulla avevano a che vedere con le strutture dignitose che i fondi pubblici avrebbero dovuto garantire: dormitori trasandati, bagni inadeguati, cucine scarse e spazi comuni fatiscenti, mentre intanto c’erano acquisti di lusso che richiamano boutique d’alta moda e vacanze pagate con soldi pubblici. Sono otto le persone a cui sono stati notificati gli inviti a dedurre: tra i destinatari figurano amministratori e rappresentanti legali che si sono succeduti nella gestione del consorzio nel periodo indagato e alcuni ex funzionari della Prefettura di Benevento.