Fuori dal Coro, il fratello di Gianluca Ibarra Silvera: "Animali, il marchio sulla parete poi le coltellate"

Uno sfogo amaro, quello del fratello di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di origine sudamericana accoltellato a morte nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il ragazzo racconta il dramma di quegli istanti alle telecamere di Fuori dal Coro: "Non sono neanche persone, questi sono degli animali. È una gang. Mio fratello praticamente mi è morto tra le braccia".

E ancora: "L'unico che sa come è andata sono io che ero lì con lui. Escono sei, sette ragazzi e iniziano a dire 'Somos los reyes' ('Siamo i re', ndr). Hanno fatto un marchio sulla parete, con la scritta LK. È una gang". A quel punto - proseguono - "hanno iniziato ad accerchiarci, siamo scesi sui binari correndo, con 30 persone dietro che ti rincorrono con coltelli, bottiglie, sassi, mi sono arrivate pure delle bottigliate. Dicevo 'corri, ci ammazzano, corri'. Non ho potuto fare niente, l'hanno preso, sono saltati in massa su di lui, saranno stati in 20 a picchiarlo e accoltellarlo".