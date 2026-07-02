Ong, smascherato il gioco sporco: "Nessun barcone alla deriva"

La rotta è tracciata: un gommone parte dalla Libia, raggiunge il punto d'incontro con una nave umanitaria, trasferisce i migranti e poi torna indietro. Non un mezzo abbandonato alla deriva dopo il soccorso, ma un'imbarcazione recuperata e riportata verso la costa da chi l'ha condotta. L’episodio – si legge su Il Tempo - avvenuto nel maggio 2025 e ritenuto potenzialmente indicativo di un sistema organizzato. Secondo quanto riportato, infatti, una nave Ong prese a bordo complessivamente 190 migranti in due distinti interventi: 56 persone nel primo caso e 134 nel secondo. Il punto centrale, però, non sarebbe il salvataggio in sé, bensì quanto accaduto prima e dopo il trasbordo.

Il tracciamento avrebbe consentito di individuare uno dei presenti a bordo della terza imbarcazione coinvolta nella sequenza. Il mezzo sarebbe stato condotto da un soggetto ritenuto verosimilmente un ex-appartenente dell'Apparato di Supporto alla Stabilità, una delle milizie più potenti dell'ovest della Libia con base a Zawiyah, mentre un secondo uomo avrebbe operato da terra. Dopo aver raggiunto la nave umanitaria, i migranti – sempre secondo Il Tempo - sarebbero stati trasferiti a bordo dell'assetto di soccorso.