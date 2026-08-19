Immigrazione, l'ong Sos Humanity attacca l'Italia: "Basta dibattiti patetici"

Ieri, martedì 18 agosto, sono sbarcati 73 migranti nel porto di Ravenna al terminal di Porto Corsini di via della Foca Monica alle 9 del mattino con la nave Humanity 1 della ong Sos Humanity. Gran parte dei passeggeri sono originari di Somalia e Sudan. Ma anche di altri stati africani. Come riporta il Corriere erano stati tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo tra Malta e Lampedusa: 59 sono destinati nei centri dell’Emilia-Romagna. I restanti 14 - tutti minori non accompagnati, andranno invece in Molise.

"Negli ultimi mesi a seguito di numerosi confronti con il governo – ha spiegato l’assessora Roberta Mazza, assessora per le politiche sociali del comune di Ravenna - gli sbarchi sono diminuiti ma continuano ad esserci. Non è un problema di accoglienza, questa città è perfettamente in grado di provvedere a sostenere queste persone. Vale ancora la pena chiedersi se abbia senso che migranti recuperati in acque internazionali ad sud della Sicilia debbano sopportare un viaggio di così tante ore. Anche perché in questo caso 14 minori dovranno essere accompagnati in Molise. Una peregrinazione inutile".