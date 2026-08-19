Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Immigrazione, l'ong Sos Humanity attacca l'Italia: "Basta dibattiti patetici"

di
Libero logo
mercoledì 19 agosto 2026
Immigrazione, l'ong Sos Humanity attacca l'Italia: "Basta dibattiti patetici"

2' di lettura

Ieri, martedì 18 agosto, sono sbarcati 73 migranti nel porto di Ravenna al terminal di Porto Corsini di via della Foca Monica alle 9 del mattino con la nave Humanity 1 della ong Sos Humanity. Gran parte dei passeggeri sono originari di Somalia e Sudan. Ma anche di altri stati africani. Come riporta il Corriere erano stati tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo tra Malta e Lampedusa: 59 sono destinati nei centri dell’Emilia-Romagna. I restanti 14 - tutti minori non accompagnati, andranno invece in Molise. 

"Negli ultimi mesi a seguito di numerosi confronti con il governo – ha spiegato l’assessora Roberta Mazza, assessora per le politiche sociali del comune di Ravenna - gli sbarchi sono diminuiti ma continuano ad esserci. Non è un problema di accoglienza, questa città è perfettamente in grado di provvedere a sostenere queste persone. Vale ancora la pena chiedersi se abbia senso che migranti recuperati in acque internazionali ad sud della Sicilia debbano sopportare un viaggio di così tante ore. Anche perché in questo caso 14 minori dovranno essere accompagnati in Molise. Una peregrinazione inutile".

Sardegna, 17enne travolta dal barchino di migranti: arrestato il presunto scafista

È stato arrestato lo scafista alla guida della barca con a bordo un gruppo di migranti che domenica ha travolto u...

L'Ong Sos Humanity ha attaccato il governo italiano sulla questione dei "dublinanti", ovvero quei migranti che hanno chiesto asilo in paese diverso da quello di approdo che, stando all’accordo, dovrebbero essere trasferiti in quest’ultimo. "Il dibattito è vergognoso – le parole di Lucas Kaldenhoff - perché va a spese di persone vulnerabili, le persone che recuperiamo altamente vulnerabili, sono persone in cerca di protezione. Fare un tale dibattito sulla loro pelle e sulla loro schiena è vergognoso. Quindi chiediamo al governo italiano di smettere di perdere tempo con dibattiti così patetici, ma di iniziare a concentrarsi su quali siano i loro doveri quando si tratta di migrazione nel Mar Mediterraneo. E questo è coordinare i salvataggi e assegnare luoghi di sicurezza in prossimità di un salvataggio, non come Ravenna, che è a più di 1600 km di distanza. E ancora quello che stiamo facendo come organizzazioni di ricerca e soccorso è che stiamo facendo ciò che gli stati dell'UE, come l'Italia, non stanno facendo".

Sea Watch e Humanity, le ong tedesche portano altri migranti in Italia: lo smacco durante il braccio di ferro

Mentre prosegue il braccio di ferro tra Italia e Germania sui cosiddetti "dublinanti" - i richiedenti asi...
tag
sos humanity
ong
immigrazione

Sulla base del nuovo patto Ue Migranti, l'Austra li rimanda in Italia: "Dal 12 giugno quattro espulsioni"

Linea dura Immigrazione, Afd si schiera con l'Italia: "La Germania deve fermare le Ong"

La scelta del Vaticano Don Massimo Biancalani, rimosso il prete dei migranti: ecco perché

ti potrebbero interessare

Migranti, l'Austra li rimanda in Italia: "Dal 12 giugno quattro espulsioni"

Migranti, l'Austra li rimanda in Italia: "Dal 12 giugno quattro espulsioni"

Redazione
Migranti, la Svizzera dà il via ai rimpatri

Migranti, la Svizzera dà il via ai rimpatri

Sea Watch e Humanity, le ong tedesche portano altri migranti in Italia: lo smacco durante il braccio di ferro

Sea Watch e Humanity, le ong tedesche portano altri migranti in Italia: lo smacco durante il braccio di ferro

Sara Kelany inchioda la sinistra sui migranti: "Lampedusa non è più la Ceuta italiana. Spezzata la catena di denaro"

Sara Kelany inchioda la sinistra sui migranti: "Lampedusa non è più la Ceuta italiana. Spezzata la catena di denaro"