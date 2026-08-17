Sardegna, 17enne travolta dal barchino di migranti: arrestato il presunto scafista

È stato arrestato lo scafista alla guida della barca con a bordo un gruppo di migranti che domenica ha travolto una turista di 17 anni nelle acque davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia. Il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore di Cagliari Emanuele Secci dopo l'esame, da parte dei carabinieri, di diversi filmati che hanno ripreso l'incidente e lo sbarco dei migranti sulla spiaggia. La giovane si trovava su un sup insieme ad alcuni amici quando è stata investita dall'imbarcazione. Dopo l'impatto è stata soccorsa dalle persone presenti sulla spiaggia e successivamente trasferita con l'elisoccorso del 118. La 18enne ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non sono gravi.
Il barcone dei migranti travolge una ragazza di 18 anni: dramma in SardegnaUna turista di 18 anni è stata trasportata in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu ...
L'imbarcazione, un natante in vetroresina con un motore fuoribordo da 85 cavalli, si è allontanata subito dopo l'incidente. Il barchino ha raggiunto la vicina spiaggia di Tuerredda, dove i passeggeri sono sbarcati tentando di dileguarsi. L'allarme ha fatto scattare l'immediato intervento dei Carabinieri impegnati nei controlli estivi lungo il litorale. I militari hanno presidiato le principali vie d'approdo, riuscendo a rintracciare l'intero gruppo.
Gallipoli, "hanno dimenticato qualcosa": via senza pagare, la "vendetta" del ristorante"Cortesemente, se qualcuno conosce questi signori/clienti o se sono loro stessi, li preghiamo di contattarci perch&...
A essere fermati 14 uomini adulti di nazionalità algerina, tutti privi di documenti. Le indagini, condotte dai Carabinieri con la Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Cagliari, hanno ricostruito la dinamica. Il presunto conducente è stato identificato in un 28enne algerino. L'uomo è stato arrestato con le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime. Al termine degli accertamenti è stato così trasferito nel carcere di Uta. La posizione dell'indagato resta al vaglio della magistratura nella fase delle indagini preliminari.