Immigrazione, Afd si schiera con l'Italia: "La Germania deve fermare le Ong"

"Più della metà dei migranti che hanno raggiunto l'Italia con navi private sono stati portati a terra da Ong tedesche". Lo ha scritto su X la co-leader dell'AfD, Alice Weidel, criticando il ruolo delle organizzazioni non governative tedesche nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo. "La Germania non deve risarcire l'Italia, ma porre fine all'attività delle Ong che fanno da scafisti, invece di sostenerle fiscalmente", ha aggiunto Weidel nel suo messaggio.

Intanto la Germania è in stretto coordinamento con l'Italia sull'attuazione del sistema europeo comune di asilo e considera Roma un partner con cui "collaboriamo strettamente su tutte le questioni della politica migratoria". Lo ha detto un portavoce del ministero dell'Interno tedesco in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a una domanda sui trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del Regolamento di Dublino. "Lo stato attuale è quello che la mia collega vi ha comunicato da ultimo. Siamo in coordinamento sulla questione, vale a dire sull'attuazione del sistema europeo comune di asilo", ha affermato il portavoce. "In linea di principio, l'Italia è un nostro partner e collaboriamo strettamente con loro su tutte le questioni della politica migratoria", ha aggiunto. Berlino non ha però voluto confermare le notizie secondo cui l'Italia si rifiuterebbe di riprendere alcuni richiedenti asilo nonostante gli obblighi previsti dal Regolamento di Dublino, né che alcuni trasferimenti fossero programmati per oggi.