La Bologna del Pd: volantini in arabo sugli autobus, esplode l'ultimo caso

A Bologna è scoppiato l’ennesimo caso tra progressismo e immigrazionismo. Sugli autobus della città felsinea sono comparsi dei volantini comunali in lingua straniera. Così Fratelli d’Italia è partita all’attacco.

La capogruppo in Regione Emilia-Romagna, Marta Evangelisti, punta il dito contro il Pd. «A Bologna - dice - sugli autobus appaiono i volantini della campagna “Le cure che nutrono”, promossa dal Comune di Bologna e dall’Ausl e finanziata con 430mila euro del Pn Metro Plus. Peccato che ci siano copie di volantini unicamente in lingua araba, bengalese e urdu».