Immigrati, il pericolo dell'onda bengalese: minacce, aggressioni e la "tassa" da 20 euro

Sono invisibili come i cinesi, all’apparenza meno ricchi. Sono islamici fondamentalisti come gli arabi, ma sembrano meno pericolosi. Eppure, i bengalesi - o meglio, bangladesi, più esatto - si sono infiltrati nelle nostre città e nelle nostre case con l’abilità dei ninja. E adesso sono ovunque. Anche se spesso non spiccicano (o quasi) una parola di italiano. Ora se ne parla, dopo gli ultimi due casi di cronaca: l’uomo arrestato e scarcerato per molestie su una 13enne a Torino, e la sollevazione nel Veneziano per poter aprire una loro moschea. E tutti si sono accorti di quanto siano numerosi. In appena un quinquennio sono aumentati del 53,8%, e lo Stato non sa ancora dire quanti siano davvero. Per comrpenderne la crescita esponenziale: alla fine degli anni Ottanta erano appena 300 o giù di lì, nel 2011 avevano già superato quota 100mila. All’inizio del 2020 i residenti erano 138.895; al 1° gennaio 2025 erano diventati 213.622, di cui 195.523 con regolare permesso di lavoro, secondo il ministero del Welfare.

Il salto più vistoso è arrivato nel 2024, quando il Bangladesh è diventato il primo Paese per nuovi permessi: 28.045, quasi uno ogni dieci. Nello stesso anno, 9.726 bangladesi hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Età media 31,3 anni, uomini al 76,7% della popolazione monitorata. Una invasione silenziosa. Il flusso non si è mai fermato nemmeno sul fronte degli ingressi irregolari. Sulla rotta libica, i bangladesi rappresentavano il 21% degli arrivi via mare del 2024, circa 13.900 unità; nel 2025 sono saliti al 31%. Quest’anno, dal 1° gennaio a oggi, ne sono sbarcati 5.198, di gran lunga l’etnia più numerosa: i secondi sono i somali, che si fermano a 2.353, meno della metà. Una cascata ininterrotta che rende difficile anche una valutazione sugli irregolari nascosti nel Paese. Qualcuno parla di 400mila “invisibili”, fonti diplomatiche spostano l’asticella più in basso. Ma dove vivono tutti questi immigrati? Roma resta la capitale italiana del Bangladesh: 35.139 residenti nel Comune, 37.905 nell’area metropolitana. Seguono Lombardia, Veneto e Campania.