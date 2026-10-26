Isabella Tovaglieri e il video dell'immigrato che insulta gli italiani: "La vostra testa è come il c**o della gallina"

Inutile dire che i commenti e le critiche non sono mancate. Ed ecco che sotto il post della parlamentare europea della Lega si legge: "Infatti questo tipo uno delle migliaia di loro che vivono alle spalle degli italiani, grazie alle politiche di accoglienza". E ancora: "Le nostre tasse; bruciate da questi elementi che con il principio "Ubi bene, ibi patria." "Dove si sta bene, lì è la patria" Scuole,Sanità, case popolari e bonus tutto gratis! Ritornatene da dove crescono palme e datteri, e riepiti la bocca delle tue sabbie!", "Tornatene a casa, non abbiamo bisogno di immigrati intelligenti. Abbiamo già i politici ignoranti".

Ma non finisce qui: "Stupidì gli italiani che mantengono dei parassiti come voi", "Certo! Hanno capito che qui ricevono sussidi, case popolari, bonus e gli si paga tutto, dall'affitto al nido gratis per i figli (con le madri a casa a fare nulla)".