Isabella Tovaglieri e il video dell'immigrato che insulta gli italiani: "La vostra testa è come il c**o della gallina"

"Che stupidi gli italiani che decidono di lavorare e guadagnarsi da vivere onestamente, a differenza degli stranieri 'intelligenti'! Tornatene a casa tua, non ci servono altri immigrati intelligentissimi, grazie". Commenta così Isabella Tovaglieri il video di uno straniero che si scatena contro gli italiani. L'uomo si riprende mentre dice testuali parole: "La vostra testa è come il c**o della gallina. Voi vi dovete svegliare. Dovete essere intelligenti come gli stranieri. Voi che non volete fare un c**o, (0:11) che andate a lavorare come barista, prendete mille euro, non riuscite ad arrivare a fine mese, mangiate tutta la giornata, pasta, pasta".
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Inutile dire che i commenti e le critiche non sono mancate. Ed ecco che sotto il post della parlamentare europea della Lega si legge: "Infatti questo tipo uno delle migliaia di loro che vivono alle spalle degli italiani, grazie alle politiche di accoglienza". E ancora: "Le nostre tasse; bruciate da questi elementi che con il principio "Ubi bene, ibi patria." "Dove si sta bene, lì è la patria" Scuole,Sanità, case popolari e bonus tutto gratis! Ritornatene da dove crescono palme e datteri, e riepiti la bocca delle tue sabbie!", "Tornatene a casa, non abbiamo bisogno di immigrati intelligenti. Abbiamo già i politici ignoranti".
Ma non finisce qui: "Stupidì gli italiani che mantengono dei parassiti come voi", "Certo! Hanno capito che qui ricevono sussidi, case popolari, bonus e gli si paga tutto, dall'affitto al nido gratis per i figli (con le madri a casa a fare nulla)".
Che stupidi gli italiani che decidono di lavorare e guadagnarsi da vivere onestamente, a differenza degli stranieri “intelligenti”! Tornatene a casa tua, non ci servono altri immigrati intelligentissimi, grazie! https://t.co/I2Vr5dHbkF— Isabella Tovaglieri (@isatovaglieri) October 23, 2026