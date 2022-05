Michele Santoro e Salvini a Mosca: "Ecco perché lo stanno massacrando"

31 maggio 2022

Tutti contro Matteo Salvini, per il caso del viaggio a Mosca. Palazzo Chigi, Farnesina, Pd. E i giornali, praticamente tutti convinti che l'ipotesi di una missione russa sia un boomerang per l'Italia e per la Lega. Quel volpone di Michele Santoro, però, per una volta nella sua vita può dire oggi di aver difeso anche il Capitano. D'altronde, Zio Michele è un professionista nell'andare controcorrente. Vuoi per indole, vuoi perché da decano del giornalismo populista di sinistra italiano sa che non c'è niente di meglio di un polverone spiazzante per far parlare di sé.



Tornato in prima linea come rappresentante ufficioso del popolo dei pacifisti (contrari alla guerra in Ucraina, sì, ma soprattutto anti-Nato e anti-americani e sotto sotto pure un po' filo-Putin), l'ex conduttore Rai di Annozero e Servizio Pubblico partecipando all'evento Noi ci siamo all'Hotel Nazionale a Roma fornisce la sua versione dei fatti: "Salvini - spiega - per essersi mosso un pochino in una direzione diversa sta subendo attacchi come non mai. Eppure se li è meritati in passato".