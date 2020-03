Vittorio Feltri contro Massimo Andreoni: "I malati gravi fanno solo danni? Vada in m***"

23 marzo 2020 a

Come in una guerra. E così ecco che Massimo Andreoni, direttore scientifico della società italiana di malattie infettive e tropicali Simit, intervistato al Tg3, afferma in buona sostanza che i malati più gravi da coronavirus, in ospedale, creano soltanto un danno e non devono essere ricoverati. Parole che vengono riprese, rilanciate e commentate con toni durissimi da Vittorio Feltri, su Twitter: "Massimo Andreoni ha detto al Tg3 che i malati gravi in ospedale creano solo un danno e non devono essere ricoverati - premette il direttore di Libero -. Essi sono un pericolo per gli altri. Allora dove ca*** li mettiamo, direttamente al cimitero? Ma dottore, vada in mona e che Dio mi ascolti", conclude durissimo Vittorio Feltri.