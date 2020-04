Vittorio Feltri, coronavirus: "Luce in fondo al tunnel? Sono i fanali del treno"

12 aprile 2020 a

Ci dicono che i dati sono positivi, forse qualche dato incoraggiante c'è, eppure continuano a morire centinaia di persone al giorno. Con discreta evidenza, nel "modello-Italia" di Giuseppe Conte, c'è qualcosa che non sta funzionando: l'emergenza coronavirus è ben lungi dall'essere domata, e dopo tutto questo tempo era lecito attendersi qualcosa in più. Ed è questo il pensiero che traspare da un tweet di Vittorio Feltri, amaro e un poco profetico. "Dicono che si vede una luce in fondo al tunnel. Secondo me sono i fanali del treno", conclude il direttore di Libero. Insomma, come la pensi Vittorio Feltri è piuttosto chiaro...

