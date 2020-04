Pietro Senaldi a L'Aria Che Tira: "Conte il massimo della comica, ha detto che è il tempo dei politici ma lui non ha un partito"

22 aprile 2020 a

A far chiarezza su quello che è l'Italia in questo periodo ci pensa Pietro Senaldi che, ospite a L'Aria Che Tira su La7, afferma: "Non possiamo apparire per quello che non siamo, il governo ha delle lacerazioni straordinarie e si è ricompattato alla bene e meglio sul virus con Giuseppe Conte che ha zittito i ministri e le opposizioni". In poche parole per il direttore di Libero "siamo un'armata Brancaleone, ognuno fa quel che vuole". Le Regioni infatti sono in continuo scontro tra loro. Un esempio? Vincenzo De Luca (Campania) contro Attilio Fontana (Lombardia). Il primo governatore ha infatto dichiarato di voler chiudere i confini nel caso in cui il Nord riapra il 4 maggio. Un Paese allo sbando guidato da un premier che per Senaldi è il "massimo della comica, l'uomo che ha detto che è il tempo dei politici non ha un partito e non è stato eletto, quindi non dovrebbe essere il suo tempo".

