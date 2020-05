Paolo Becchi sul post-pandemia: "Il futuro a livello globale? Una nuova civiltà della carestia e della morte per fame"

01 maggio 2020 a

a

a

Numeri terrificanti quelli sulle conseguenze della pandemia. A diffonderli, con un cinguettio, è Paolo Becchi: "'Secondo il programma alimentare mondiale più di un milione di persone sono a rischio di malnutrizione e 300.000 di esse potrebbero morire di fame ogni giorno per i prossimi tre mesi'. Questo è il futuro a livello globale. La nuova civiltà della carestia e della morte per fame". Una volta che il coronavirus avrà finito di mietere le sue vittime, per l'editorialista di Libero, subentrerà un'altra mannaia: la crisi economica.

Paolo Becchi contro il virologo Gallo: "Vaccino della polio contro il coronavirus? Ma sì dai, usiamone uno qualsiasi"

Una tesi, quella di Becchi, confermata anche dall'Europa. Giusto qualche giorno fa il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni ha annunciato "una profonda recessione inevitabile quest'anno". In poche parole "avremo una forte contrazione del Pil, peggiore di quella della crisi finanziaria".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.