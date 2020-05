Vittorio Feltri e i pieni poteri di Giuseppe Conte: “Dice che non li vuole, ma se li è già presi”

03 maggio 2020 a

Vittorio Feltri cita l’intervista che Giuseppe Conte ha rilasciato a La Stampa, in particolare la parte che riguarda i pieni poteri. “Non li vuole? Ovvio, se li è già presi”, commenta il direttore di Libero sui social. Il premier si è detto “fortemente convinto” che l’Italia non ha bisogno di “uomini investito di pieni poteri” ma di “persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità, consapevoli di dover agire per il bene comune”. Addirittura secondo il premier “dobbiamo essere orgogliosi di aver rispettato l’equilibrio tra i poteri costituzionali”. Insomma, l’avvocato del popolo si loda e si sbroda, ma non può evitare che la polemica sulla legittimità dei dpcm continui, soprattutto dopo che anche la Corte Costituzionale ha sollevato dei dubbi.

