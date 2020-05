Germania, la Corte Costituzionale boccia in parte gli acquisti della Bce. Socci: "Il problema è di chi non ha mai capito cosa è l'Ue"

05 maggio 2020 a

a

a

La Corte Costituzionale tedesca ha confermato la legalità del Quantitative Easing, ovvero la possibilità che l'Eurotower acquisti tioli di Stato privati. Eppure lo ha fatto con un ultimatum di tre mesi dopo i quali la Bundesbank dovrebbe ritirarsi dai programmi di interventi della Bce. Una notizia che non ha stupito Antonio Socci: "La sentenza di oggi della Corte Costituzionale tedesca - cinguetta - pare un perfetto esempio di sovranismo. Il problema non è dei tedeschi che sono sempre stati sovranisti, ma di chi non ha mai capito cosa è l'UE e non ha difeso i nostri interessi nazionali. Sbaglio?". D'altronde il coronavirus sta mettendo in ginocchio tutti i paesi che dovranno, se non aiutati dall'intervento europeo, affrontare una crisi economica immane, completamente in solitaria. E, in questo senso, i falchi tedeschi e olandesi, non sono dalla parte dei più deboli.

La prova della dittatura mondiale? Socci, Repubblica e "il linciaggio mediatico di Benedetto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.