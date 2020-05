Paolo Becchi, il sospetto: "Il governo usa il coronavirus per distruggere l'Italia?"

07 maggio 2020 a

a

a

Che il coronavirus abbia aiutato Giuseppe Conte è un dato di fatto. I sondaggi hanno infatti visto crescere la fiducia nel premier, a tal punto che il presidente del Consiglio potrebbe essersi abituato e non voler mettere un punto alla situazione emergenziale. Il sospetto arriva da Paolo Becchi che sul suo profilo Twitter cinguetta: "Anche per i virologi l’emergenza è finita. Ma non c’ è niente da fare, ormai sembra quasi che il virus esista solo per consentire a questo governo la distruzione totale del Paese".

"Bomba nucleare sulla Ue, la Germania esce dall'euro": Paolo Becchi, la verità sui giudici tedeschi

La firma di Libero riporta in calce al post le parole dell'esperto Massimo Clementi che parla di "un'infezione che non sfocia più nella fase gravissima", di terapie intensive che si stanno "man mano liberando" e di "un forte calo dei pazienti che hanno bisogno di ospedalizzazione". Eppure gli italiani sono ancora alla Fase 2, qualcosa non torna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.