Vittorio Feltri sulle consultazioni: "Un premier ridicolo". Come andrà a finire: una drammatica profezia

E ora, come andrà a finire? Crisi di governo e dimissioni di Giuseppe Conte. Domani, mercoledì 27 gennaio, al Quirinale inizierà la liturgia delle consultazioni, insomma il pallino finisce in mano a Sergio Mattarella, arbitro in questa caccia disperata di "Giuseppi" Conte a un "ter". Il centrodestra, da par suo, salirà compatto al Quirinale, riducendo così i margini di manovra del presunto avvocato del popolo. E insomma, si ripete la domanda: come andrà a finire?

A spendersi in una profezia su quel che sarà, già tra poche ore, ci pensa Vittorio Feltri, il direttore di Libero. Lo fa su Twitter, dove riassume la sua caustica previsione in poche parole. "Ho la sensazione che Conte uscito dalla porta rientrerà dalla finestra, ma da qui sarà buttato fuori. Faranno un altro governo peggiore di questo con un premier ridicolo come il predecessore", conclude tranchant il direttore di Libero.

Da parte di Feltri, insomma, un nuovo parere e tutt'altro che lusinghiero sul premier dimissionario. Qualche giorno fa, prima che maturasse la convinzione di dimettersi, sempre su Twitter il direttore si era speso in un altro laconico consiglio al presunto avvocato del popolo: "“Caro Conte, per evitare di essere cacciato le conviene dimettersi". Le dimissioni sono arrivate. Ora, però, si attende la definitiva "cacciata" del presidente del Consiglio in carica.

