Domenica In, Vittorio Feltri: "Mi vaccina Sileri? Di lui mi fido, di Di Maio no"

“Dicono di voler coinvolgere anche i farmacisti, ma mia figlia che è farmacista non ne sa nulla”. Così Vittorio Feltri ha partecipato al dibattito di Rai1 sulla campagna di vaccinazione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il direttore editoriale di Libero è stato incalzato da Pierpaolo Sileri: “Se è disponibile, sono pronto a vaccinarla personalmente. Ammesso che lei si fidi di un 5 Stelle…”. La replica non si è fatta attendere ed è stata ironica e irriverente come al solito: “Di lei mi fido, di Luigi Di Maio un po’ meno…”. “Vabbè ma Di Maio non è un medico, io sì”, ha ribattuto il viceministro alla Salute che è stato al gioco sotto lo sguardo divertito della Venier. Di serio però c’è il contenzioso venutosi a creare con Pfizer, che ha diminuito le consegne: “I ritardi nella distribuzione del vaccino sono gravissimi - ha tuonato Sileri - siamo pronti a una diffida se questi ritardi superano le due-tre settimane”.

