Umberto Eco, i progressisti prendono solo il peggio

Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa. Lo studioso, narratore e semiologo, medievista e critico letterario, si spegneva il 19 febbraio 2016. In questi giorni la casa editrice La nave di Teseo, di cui Eco era socio fondatore, per celebrarne il ricordo manda in stampa due libri: il primo s’intitola “L’umana sete di prefazioni. Testi liminari 1956-2015” e presenta una raccolta di prefazioni e postfazioni di Eco che spaziano dalla letteratura all’attualità passando per il fumetto; il secondo, “Umberto”, è scritto da Roberto Cotroneo, l’allievo che racconta il maestro.

Nel campo della filosofia del linguaggio l’apporto di Umberto Eco è stato importante e dirimente, a partire dagli scritti di semiotica infatti ha fornito un contributo esegetico significativo allo studio dei simboli e dell’immaginario, spiegando in modo approfondito e originale il “sentimento della sovrasignificazione”. Ma non è questa l’eredità più diffusa di questo poliedrico intellettuale, bensì un’altra, che è tutta politica. E cioè l’idea di un fascismo eterno o Ur-fascismo, con caratteristiche specifiche (che vanno dal complottismo all’irrazionalismo) che ha consentito alle sinistre di demonizzare tutte le idee e tutti i movimenti politici che non sono riconducibili a marxismo e progressismo. Una scorciatoia ermeneutica, ad uso propagandistico, travasata nel Fascistometro di Michela Murgia, che permette oggi di lanciare anatemi contro la destra e di dividere i pensieri cattivi da quelli buoni. Un’eredità che non esitiamo a definire disastrosa perché, calata in un clima di polarizzazione che accentua la conflittualità politica, produce effetti solo negativi: da un lato incoraggia il manicheismo e dall’altro impedisce di consegnare definitivamente alla storia il fascismo storico, finito nel 1945, e di riconoscere nelle sue tardive imitazioni fenomeni caricaturali destinati a non lasciare alcuna traccia.