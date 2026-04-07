Libero logo
Zampolli-Conte
Ilaria Salis
Iran
Disastro Azzurro

Bellini, Carpaccio e l'eredità del genio Cipriani

Nel 1948 si inventò un cocktail composto a base di prosecco e polpa frullata fresca di pesca bianca. Il conseguente colore rosato gli ricordò un dipinto visto qualche tempo prima
di Sergio De Benedettimartedì 7 aprile 2026
Bellini, Carpaccio e l'eredità del genio Cipriani

2' di lettura

Giuseppe Cipriani nel 1923 era impiegato in un albergo di Venezia in qualità di tuttofare. “Ragazzo del ’900”, nato a Verona, nel 1917 partì per la guerra e ritornò nel 1919. Molto considerato professionalmente nonostante la sua giovane età, nel 1926 strinse amicizia con Harry Pickering, giovane americano di Boston e nipote di una facoltosa signora statunitense che, per ragioni ignote ma sulla quale intervennero pettegolezzi a non finire, all’inizio dell’anno successivo sparì improvvisamente lasciandolo senza soldi.

Certo della correttezza del ragazzo, Giuseppe gli prestò 10mila lire convinto che li avrebbe riavuti con gli interessi. E così avvenne: nel febbraio del 1931 Harry tornò a Venezia e consegnò a Giuseppe 40mila lire e questo concreto capitale gli permise di rilevare un locale nei pressi di Piazza San Marco che, in onore dell’amico ritrovato, chiamò Harry’s Bar e che divenne punto di riferimento del jet setinternazionale. Così “Joseph”, lavorando sodo, aprì in successione una locanda a Torcello, rilevò un albergo alla Giudecca ed inaugurò a New York un secondo Harry’s Bar frequentato, tra gli altri, da Ernest Hemingway, Sinclair Lewis, Orson Welles, Groucho Marx e Joe Di Maggio. Nel 1948 Cipriani si inventò un cocktail che chiamò “Bellini” e composto a base di prosecco e polpa frullata fresca di pesca bianca. Il conseguente colore rosato gli ricordò un dipinto del pittore Giovanni Bellini (1430/1516) che aveva visto qualche tempo prima presso la Pinacoteca dell’Accademia.

San Francesco, i numerosi viaggi e le sue sofferenze

(seconda parte) Attraverso la Salaria, era facile arrivare a Roma dove risiedeva il Papa e fu così che nel 1210 F...

Ma ancor più famoso è il così detto “Carpaccio” inventato due anni dopo per la sua grande amica, contessa Amalia Nani Mocenigo, alla quale i medici avevano proibito di mangiare carne cotta. Qui infatti è il colore rosso del controfiletto di manzo che domina attraverso piccole strisce di carne cruda alle quali vengono aggiunti olio e limone con scaglie di formaggio grana ma non si disdegnano preziose comparse di tartufo bianco e di quanto vi possa venire in mente a piacere. Stavolta ad ispirarlo fu un quadro di Vittore Carpaccio (1465/1526) che Giuseppe vide ad una mostra di opere provenienti da tutto il mondo dedicata all’artista veneziano nel Palazzo Ducale ed abitualmente a Parigi nel Museo del Louvre. Va detto che in seguito per definire questa pietanza di qualunque componente di base e/o di sostegno, il termine carpaccio è diventato mondiale nel definire una portata fortemente variegata. Cipriani si è spento a Venezia nel 1980 lasciando una scia imprenditoriale di grande prestigio raccolta dalla famiglia.

La Valle Santa e i luoghi amati da San Francesco

Diciamo subito che Francesco si chiamava Giovanni in onore del Battista ed era nato ad Assisi nel 1181 o 1182 dalla prov...
tag
giuseppe cipriani
giovanni bellini
carpaccio

Adios Nicole Minetti "ha fatto le valigie". L'indiscrezione molto intima di Signorini: "Avete notato che da alcuni mesi...?", è finita male

Clic Elisabetta Gregoraci, la foto con Harvey Weinstein in prima pagina su Chi: "Querelo"

Cuori spezzati Love story finita per Nicole Minetti e Claudio D'Alessio, (ri)spunta un altro uomo...Ecco chi è

ti potrebbero interessare

La reggia da sogno degli Asburgo diventata il castello maledetto

La reggia da sogno degli Asburgo diventata il castello maledetto

Caterina Maniaci
A sinistra preferiscono i bulli a Pinocchio

A sinistra preferiscono i bulli a Pinocchio

Annalisa Terranova
La Rai riscopre la Sarfatti, critica d’arte amante del Duce

La Rai riscopre la Sarfatti, critica d’arte amante del Duce

Daniele Priori
Il mistero del conclave dei bimbi rapiti nell’ultimo thriller di Monaldi & Sorti

Il mistero del conclave dei bimbi rapiti nell’ultimo thriller di Monaldi & Sorti

Francesca Valenti