Omero, Dante, Manzoni: la scuola che ci piace

L’Odissea di Christopher Nolan, criticabilissima per molti aspetti, se non altro ha acceso l’interesse di tanti giovani per il poema omerico. Per la scoperta dell’opera vera. È una clamorosa conferma per il Ministero dell’Istruzione e del merito. Infatti nelle bozze delle indicazioni nazionali sui programmi, che stanno circolando, per il primo biennio della Scuola secondaria, si definisce “essenziale” far conoscere agli studenti «quei poemi epici classici che sono in vario modo a fondamento della civiltà europea (Omero, in particolare l’Odissea, e l’Eneide di Virgilio)». A cui il Ministero di Valditara aggiunge alcune pagine della Bibbia come «grande codice» di ispirazione delle letterature (e di tutte le altre arti): un testo che sta alle fondamenta della nostra civiltà. Jorge Luis Borges sintetizzò, con poche parole, un canone pressoché identico: «Per molti secoli quelle tre storie – la guerra di Troia, il viaggio di Ulisse e, al disopra dei primi due, la vita di Gesù - sono bastate all’umanità». Le tre opere capitali per l’umanità attorno a cui ruota la letteratura. Lo scrittore argentino aggiungeva, al canone supremo dei Vangeli, i testi biblici che lo avevano impressionato: Giobbe e l’Ecclesiaste. Dunque la scelta del Ministero ha una conferma molto autorevole. Pure l’Eneide, in cui Virgilio lega la cultura greca e Roma, troverebbe senz’altro d’accordo Borges, data la sua passione dantesca.

In Nove saggi danteschi lui immagina un’immensa biblioteca di tutte le culture e le civiltà: «Non c’è cosa sulla terra che non sia anche lì. Ciò che fu, ciò che è e ciò che sarà, la storia del passato e quella del futuro, le cose che ho avuto e quelle che avrò, tutto questo ci aspetta in qualche angolo di quel tranquillo labirinto»: ebbene, conclude, «Il poema di Dante è questa illustrazione di vastità universale». Dopo una simile apoteosi chi può contestare la scelta del Ministero di dare centralità al poema dantesco nel triennio delle superiori: «La Commedia ha un posto speciale nella nostra storia letteraria ed è giusto che lo abbia anche a scuola». Fra l’altro Borges, in quei saggi, ripete un consiglio prezioso per insegnanti e studenti: «Voglio insistere sul fatto che nessuno ha il diritto di privarsi della gioia della Commedia, della gioia di leggerla in modo ingenuo. Dopo verranno i commenti, il desiderio di conoscere il significato di ogni singola allusione mitologica, di vedere come Dante abbia ripreso un gran verso di Virgilio e l’abbia forse migliorato traducendolo. Ma all’inizio dobbiamo leggere il poema di Dante con la fede di un bambino, abbandonarci ad esso; ed esso ci accompagnerà per tutta la vita. Sono tanti anni che la Commedia mi accompagna, e so che se la leggerò domani vi troverò cose che finora non ho visto. So che questo libro durerà ben oltre la mia veglia e le vostre veglie».