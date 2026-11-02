Sessant'anni dopo la furia dell'Arno

Per gentile concessione di Tab edizioni, pubblichiamo un estratto del libro "L'alluvione di Firenze" in occasione del 60esimo anniversario della tragedia che piegò la città

Nasce sul confine, l’Arno, tra Romagna e Toscana, a 1654 metri di quota. Poi scende verso il Casentino: Stia, Pratovecchio, Ponte a Poppi, Bibbiena, Ràssina, Santa Mama, Subbiano, Capolona. Punta su Arezzo ma improvvisamente, e con ampia curva, svolta verso nord. Passa Ponte Buriano, Monte Sopra Rondine, la Penna, si infila tra Terranova e Montevarchi, poi attraversa San Giovanni, Figline, Incisa, Rignano e poi su, verso Pontassieve. Lì le acque d’Arno s’uniscono a quelle del Sieve, che a sua volta raccoglie tutti i rivi del Mugello. E nella notte fra il 3 e il 4 novembre ’66 quelle acque sono davvero smisurate, come in un incubo monsonico: tre mesi di pioggia in un giorno. Non ce la fa, l’Arno. Non ne può più di gonfiare quel suo letto malandato.

Noi in Toscana la chiamiamo “guerra dell’Arno”, e non c’è dubbio che Firenze fu l’epicentro del più grande terremoto d’acqua e melma che si ricordi. [...] Sono le 11 di sera del 3 novembre e a Ponte a Poppi l’acqua invade prima le strade e poi le case. Ci eravamo abituati, all’inizio ci sembrò l’acqua d’ogni novembre. Io stavo al secondo piano. Quando sentii i mobili galleggiare e sbattere gli uni contro gli altri, compresi che quella notte, quella nuova guerra sarebbe stata molto peggio di ogni altra acqua alta. Gonfia, l’Arno, e non si accontenta di inondare Ponte a Poppi. Allaga le terre del Casentino. Bene, almeno si sfoga... Sì, potrebbe sfogarsi, magari a Campaldino, nella piana della grande battaglia. Invece no. Prosegue e gonfia.