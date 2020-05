Morto Alberto Alesina, l'economista stroncato da un infarto mentre faceva hiking

24 maggio 2020 a

È morto l'economista ed editorialista Alberto Alesina, che insegnava ad Harvard. L'Istituto Bruno Leoni ne ha dato notizia su Twitter. "È scomparso Alberto Alesina - si legge nel messaggio -. Un grande economista che l’IBL ricorda con stima e affetto. Ci uniamo al dolore della famiglia". L'economista "che aveva conquistato l'America" ci lascia insomma a soli 63 anni. Una morte improvvisa: è stata colpito da un attacco cardiaco mentre faceva hiking negli Stati Uniti. Nato a Broni, in provincia di Pavia, nell’aprile del 1957, Alesina si era laureato all’università Bocconi nel 1981 e aveva poi ottenuto nel 1986 il dottorato di ricerca in economia (PhD) ad Harward, dove è rimasto costruendo l’intera carriera. Nel suo curriculum spiccano l’affiliazione a National Bureau of Economic Research e al Center for Economic Policy Research; è inoltre membro della Econometric Society e dell’American Academy of Art and Sciences. Dal 2006 è poi direttore del programma di politica eocnomica Nber. Alesina è considerato uno dei maggiori esperti di politica economica e nel 1990 l’Economist l’aveva descritto come uno degli otto migliori economisti con meno di quarant’anni. In Italia era visiting professor all’Università Bocconi e insieme a Francesco Giavazzi, docente della Bocconi che considerava "il suo migliore amico", era solito firmare degli editoriali sul Corriere della Sera.

