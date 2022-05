"Aprite un altro conto per incassare". Banca bloccata: niente pensione. Chi rischia

02 maggio 2022 a

Attenzione alle pensioni. Almeno una decina di italiani residenti in Russia stanno avendo serie difficoltà ad incassare l'assegno mensile previdenziale. Le banche che dovrebbero erogare l'importo sono state bloccate a causa delle nuove sanzioni contro Mosca. Precisiamo subito una cosa: non si tratta di tantissimi casi, circa 10 su 165. Ma di fatto per chi non riesce a incassare l'assegno, questo disguido rappresenta un grandissimo problema. Così l'Istituto di previdenza sociale ha spiegato quali sono le mosse da fare per incassare l'importo: "Stiamo suggerendo, tramite Consolato, agli italiani che hanno avuto problemi di incasso di cambiare banca e scegliere uno sportello non colpito da sanzioni e che consenta il pagamento", fa sapere l'Inps.

"Noi ci impegniamo a raccogliere le nuove coordinate bancarie e accelerare nella procedura di cambio dell'ufficio pagatore, come si chiama in gergo il passaggio da una banca ad un'altra dove accreditare la pensione", aggiunge l'istituto di previdenza sociale. Tutti i pensionati che hanno avuto problemi in questo senso, non perderanno un euro sull'assegno.

Ed è lo stesso Inps a spiegarlo: "Incasseranno tutto in modo retroattivo appena possibile". Come ricorda Repubblica, riportando le cifre di Itinerari previdenziali, i pensionati italiani residenti all'estero sono 384.129: il 48,2% uomini e il 51,8% donne. Ecco qui di seguito l'elenco completo dei pensionati italiani all'estero Paese per Paese: Germania (52.712 pensioni), Canada (48.642), Svizzera (45.201), Australia (40.825), Francia (38.330), Usa (32.569), Argentina (16.236), Belgio (12.636), Regno Unito (11.280), Spagna (8.850), Brasile (6.706), Romania (6.053), Venezuela (5.631). I pensionati che risiedono all'estero in Paesi differenti dalla Russia, ricordiamolo, non avranno alcuna difficoltà a incassare l'importo. Le procedure consigliate dall'Inps riguardano solo i nostri connazionali che vivono sul territorio russo.

