Aria condizionata accesa in auto? Arriva la multa: come e quando

Tieni l'aria condizionata accesa in auto? Allora rischi la multa. Proprio così. La sanzione, in caso la manopola non è a livello zero se la macchina è in sosta può arrivare e salatissima. Si parla infatti di ben 435 euro. L'introduzione del divieto ai più sconosciuto ha invece origini ben lontane: il 2007. I suoi importi oscillano tra i 41 e i 168 euro. Nello stesso anno è arrivata anche la modifica al codice della strada, attraverso un decreto, successivamente modificato nel 2010.

Nel comma 7-bis nell'articolo 157 si legge: "È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo". Poi anni dopo, nel 2014, gli importi sono arrivati alle stelle diventando tra i 218 e i 435 euro.

Il caso non è solo italiani. In Europa sono molte le città che puniscono chi tiene l'aria condizionata accesa con auto ferma. A Londra, per esempio, la sanzione è di 20 sterline, 23,35 euro e se non viene pagata subito, ossia nel momento in cui il "foglietto viene staccato dal taccuino", non si può ripartire. Multa più salata a Madrid, in Spagna, dove la sosta con l'aria condizionata accesa è di 100 euro.

